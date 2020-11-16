Две саратовские судьи подали в отставку.

На заседании высшей квалификационной коллегии судей РФ 26 ноября рассмотрят прошения об отставке Веры Камериловой и Натальи Клочковой — судей Двенадцатого арбитражного суда. Обе собираются прекратить полномочия с 25 декабря 2020 года.

Также на заседании ВККС, но 24 ноября, рассмотрят семь кандидатур на должность судей Первого кассационного суда общей юрисдикции. С заявлениями обратились: Светлана Долгова, Светлана Пригарина, Алексей Рагузин, Валентина Саулина, Татьяна Ситникова, Оксана Стоносова и Юрий Чумаков.

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