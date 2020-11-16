Без осадков и -7 градусов: какая погода будет в Саратове 16 ноября

В Саратовской области сегодня, 16 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадков не прогнозируется, а на отдельных участках дорог будет скользко.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами днем до 14 м/с.

Воздух прогреется максимум до -2…-7 градусов.

В 2019 году 16 ноября прошло теплее — столбик термометра опустился только до -1 +4 градусов.

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