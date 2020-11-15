Саратовец перевел проститутке из интернета 20 тысяч рублей и не дождался ее

В Заводском районе Саратова 34-летнего местного жителя обманула проститутка из интернета.

- Мужчина нашел сайт, где женщины с низкой социальной ответственностью предлагали свои услуги. Он связался с понравившейся кандидатурой. Та ему по телефону сказала, что сначала нужно оплатить ее услуги. В банкомате несколькими платежами он перевел 20 975 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Однако путана не приехала. Тогда обманутый гражданин пошел в полицию. Там возбудили дело за мошенничество.

В Управлении просят не переводить никому предоплату, так как эта сделка не является безопасной.

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