Под Балашовом «Газель» влетела в фуру

В Балашовском районе столкнулись «Газель» и MAN Фото: Саратовская областная служба спасения

В Балашовском районе Саратовской области сегодня, 15 ноября, столкнулись «Газель» и MAN.

- Пострадали три человека из «Газели»: 56-летний водитель, 21 и 44-летний пассажиры. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам «скорой» в тяжелом состоянии для госпитализации, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Авария произошла между селами Гусевка и Барки.

На месте ДТП также работала ДПС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.