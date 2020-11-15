Под Балашовом «Газель» влетела в фуру

В Балашовском районе столкнулись «Газель» и MAN
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Балашовском районе Саратовской области сегодня, 15 ноября, столкнулись «Газель» и MAN.
- Пострадали три человека из «Газели»: 56-летний водитель, 21 и 44-летний пассажиры. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам «скорой» в тяжелом состоянии для госпитализации, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Авария произошла между селами Гусевка и Барки.
На месте ДТП также работала ДПС.
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