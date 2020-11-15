В Саратовской области за сутки выявили 221 случай коронавируса

За сутки коронавирус выявили у 221 человека в Саратовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области на 10:00 15 ноября выявили еще 221 случай заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 23 342. Выздоровел за сутки 161 пациент, а всего — 16 720.

Больше всего случаев выявлено в Саратове — 116, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 16. Еще в 21 районе — по семь и менее заболевших.

За сутки 150 человек заразились контактным путем, у остальных это не выяснено.

Причем 118 инфицированных лечат к тому же пневмонию, у 74 COVID-10 протекает с признаками ОРВИ, у остальных 29 — бессимптомно.

Основная группа заболевших за сутки — люди старше 60, таких 67. Также заболели 16 детей до 14 лет и двое — 15–17 лет.

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