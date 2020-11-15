В Саратове иномарка упала в коммунальную яму: водитель не утонул

Машина упала в коммунальную яму. Фото городской службы спасения

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 14 ноября, автомобиль попал в коммунальную яму размером 6 на 12 метров.

- Около 20:30 на пульт оперативного дежурного поступила информация о происшествии у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Выехав на место, выяснилось, что Renault Logan опрокинулся в яму глубиной 4,5 метра, попутно повредив трубу, из-за чего она стала быстро наполняться водой.

Водитель смог самостоятельно выбраться оттуда до прибытия спасателей и врачей Центра медицины катастроф. 37-летний мужчина не пострадал и от госпитализации отказался. Больше людей в машине не было.

Фото городской службы спасения

Место аварии оградили сигнальной лентой и сегодня будут поднимать автомобиль с помощью специальной техники.

На месте также работали пожарные и ДПС.

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