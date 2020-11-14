В Саратове в 2021 году появятся две новых поликлиники

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, что в Саратове в 2021 году откроют две поликлиники, в Солнечном-2 и Юбилейном.

Он подчеркнул, что нужно думать об увеличении количества медучреждений.

- Леонид Писной начал дома строить в районе авиационного завода, мэр города подписал разрешение. И посмотрите, к чему это привело: людей на пустырь поселили, школы нет, садика нет, — отметил он.

Председатель ГД подчеркнул, что школу и садик приходится строить за счет средств федерального бюджета, а поликлиники и дорог нет.

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