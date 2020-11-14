Девушка и четырехмесячный ребенок пострадали в столкновении иномарок на Лисина

Сегодня, 14 ноября, в 11:40 по предварительным данным на улице Лисина 13 в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, дорогу не поделили Volkswagen и Mitsubishi.

В результате аварии 22-летняя девушка и четырехмесячный ребенок из салона немецкого авто попали в больницу, впоследствии их отпустили.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.