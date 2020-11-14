В Татищево пропал 19-летний Вячеслав Орлов

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Объявлены поиски пропавшего в Татищево 19-летнего Вячеслава Орлова.
Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о нем ничего не известно с 13 октября.
Приметы парня: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.
Неизвестно, во что он был одет на момент пропажи.
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