Коронавирус унес жизнь двух мужчин в Саратовской области

Сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти еще двух жителей Саратовской области от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве.

Болезнь унесла жизнь 55-летнего мужчины, который поступил в ковидный госпиталь в критическом состоянии. Он лежал в реанимации, лечился глюкокортикоидами. Двусторонняя пневмония осложнилась гидротораксом, манифестировал сахарный диабет. Сопутствующая патология – ожирение. Он провел четыре дня в больнице на аппарате ИВЛ.

Не стало и 69-летнего мужчины, который поступил в инфекционное отделение на десятые сутки заболевания в средне-тяжелом состоянии. У него была правосторонняя пневмония, нарастала сердечная недостаточность, а потом остановилось сердце. Мужчина провел неделю в стационаре, два дня на аппарате ИВЛ. Страдал язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 185.

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