Олег Костин призвал врачей не назначать антибиотики для профилактики

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о лечении антибиотиками.
Эти препараты должны отпускаться только по рецепту, который дает врач при определенных показаниях.
-То, что сейчас твориться с ажиотажем на цефтриаксон, который никак не может использоваться при вирусной пневмонии, я называю саботажем. Это не препарат, который снижает температуру и помогает при вирусной инфекции, — подчеркнул министр.
Сейчас с участковыми терапевтами проводят разъяснительные беседы о том, что не нужно назначать такие лекарства как профилактические. В итоге человека придется лечить дольше, чем если бы он заболел коронавирусом.
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