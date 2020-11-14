Олег Костин призвал врачей не назначать антибиотики для профилактики

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о лечении антибиотиками.

Эти препараты должны отпускаться только по рецепту, который дает врач при определенных показаниях.

-То, что сейчас твориться с ажиотажем на цефтриаксон, который никак не может использоваться при вирусной пневмонии, я называю саботажем. Это не препарат, который снижает температуру и помогает при вирусной инфекции, — подчеркнул министр.

Сейчас с участковыми терапевтами проводят разъяснительные беседы о том, что не нужно назначать такие лекарства как профилактические. В итоге человека придется лечить дольше, чем если бы он заболел коронавирусом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.