В Балакове мужчина представился чужим именем, чтобы его не наказали за отсутствие маски

Мужчина попался без маски во время рейда и попытался избежать наказания Фото: Дарья Вострикова

В Балакове Саратовской области местный житель прикинулся другим человеком, чтобы избежать наказания за отсутствие маски.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, его остановили сотрудники полиции 28 августа в магазине.

Мужчина представился Валерием Александровичем Фроловым. Отчество и фамилия были настоящими, а вот имя нет — на самом деле его звали Вадим. Так как паспорта при себе не имелось, то в протокол были внесены именно эти данные.

На судебное заседание 14 сентября в Балаковский райсуд гражданин не пришел. В его отсутствие было вынесено решение о предупреждении Валерия Фролова.

Настоящий Валерий Фролов, узнав об этом, подал жалобу. Выяснилось, что он работает полицейским и в тот день был на дежурстве в другом районе, поэтому не мог совершить нарушение.

Саратовский областной суд 13 ноября отменил решение Балаковского суда.

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