Для врачей инфекционной больницы в Саратове построят дом на 200 квартир

Инфекционную больницу в Саратове должны сдать в июне 2021 года.

Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита на строительную площадку.

Он заметил, что строители до сих пор не использовали имеющиеся средства, хотя с января начнется федеральное финансирование.

- Замечание строителям, что вы до сих пор не освоили те средства, которые есть на счетах, — благотворительные, привлеченные. У вас 125 млн рублей сегодня на счетах. А вы исходите из того, что с 1 января будет открыто федеральное финансирование, — сказал он.

Напомним, 85% средств на строительство выделяет федеральный бюджет, а 11% — региональный.

В больнице будут трудиться свыше тысячи медиков: от врачей до младшего медперсонала.

- Нам надо сделать все для того, чтобы сюда пришли высококвалифицированные кадры. Мы науку сюда постараемся привлечь и создать условия для тех, кто будет заниматься изучением проблемы инфекционных заболеваний, с тем, чтобы все методы лечения были самые современные, — сказал Володин.

Одним из способов привлечь сотрудников является строительство жилого дома для будущих работников. Он рассчитан на 200 квартир.

- Наша задача на будущий год — сдать инфекционную больницу в июне, в 2022 году сдать онкологическую больницу и на будущий год подойти к началу строительства противотуберкулезного диспансера. Вот три больницы нам необходимы — новые, высокотехнологичные, укомплектованные. Но самое главное, чтобы туда пришли люди работать. Вот губернатор решение принял о строительстве дома для врачей, среднего медицинского и младшего медицинского персонала инфекционной больницы. Правильно было бы уже думать о том, чтобы закладывать дом для тех, кто придет работать в онкологическую больницу, а затем — в противотуберкулезный диспансер. При этом надо строить служебное жилье, чтобы медсестра, врач, заканчивая и получая квалификацию университета или колледжа, получали сразу ключи и шли работать в больницу. Это повысит и престиж профессии, это создаст конкурентность, а значит, повысит качество в медицине, — заявил Вячеслав Володин.

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