Саратовские госавтоинспекторы зажгли в церкви свечи в память о жертвах автокатастроф

В Саратове прошла акция в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня, 13 ноября, городская Госавтоинспекция провела акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП «Ангел памяти. Без ДТП».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, для проведения мероприятия школьники изготовили поделку — ангела, как символ хранителя каждого человека.

. Фото: ГИБДД по Саратову

На Центральной улице Саратова дорожные полицейские, члены Общественного совета при УМВД России по Саратову и ребята отряда ЮИД гимназии №4 минутой молчания почтили память погибших в авариях.

. Фото: ГИБДД по Саратову

На Волжской улице участники акции раздавали Ангелов памяти и призывали пешеходов соблюдать ПДД.

После этого в Храме иконы Божией матери прошла панихида о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф. Автоинспекторы зажгли свечи в память о погибших на дорогах.

. Фото: ГИБДД по Саратову

В областной ГИБДД отметили, что на дорогах региона за десять месяцев погибли 260 человек, из которых девять — дети.

Ученики из лицея «Звезда» около школы раздавали листовки и показывали короткие социальные ролики, обращаясь к водителям, привлекали их внимание к проблеме большего количества аварий с участием несовершеннолетних.

. Фото: ГИБДД по Саратову

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает более трех тыс. человек и около 100 тыс. получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.