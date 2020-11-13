Под Дергачами из-за перекала печи сгорела кровля дома

В Дергачевском районе Саратовской области вчера ночью, 12 ноября, случился пожар.

- В 01:48 в поселок Советский выехали две машины и восемь человек. Горела кровля двухквартирного дома, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 9 кв. м. Предполагается, что он начался из-за перекала печи.

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