Мужчина и женщина погибли под колесами «Приоры» в Вольском районе

В Вольском районе Саратовской области на трассе были сбиты два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района, авария произошла в 18:33 на 147-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Предварительно сообщается, что автомобиль «Лада Приора», за рулем которого сидел 56-летний мужчина, наехал на двух пешеходов — 60-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Оба скончались на месте.

ГИБДД Вольского района просит откликнуться очевидцев аварии. Позвонить можно по телефону: 02 либо +7-84593-7-07-86

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