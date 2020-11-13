В Саратове рецидивистка украла и продала 73 плитки шоколада

Полиция раскрыла кражу, которая произошла в магазине на улице Клочкова Октябрьского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 15 июля кто-то унес оттуда 63 плитки шоколада «Аленка» и еще десять марки Ritter Sport на свыше 2,6 тыс. рублей.

Вчера, 12 ноября, по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнюю безработную рецидивистку, которая ранее отбывала наказание за то, что устроила наркопритон.

Она не стала отрицать своей вины и рассказала, что продала сладкое неизвестному на улице Клочкова.

На нее завели очередное уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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