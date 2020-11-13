Водолечебница Саратова возобновила работу

Бальнеологическая лечебница на набережной Саратова. Фото из Instagram Олега Костина

В Саратове возобновила работу областная водолечебница.

Как сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения Олег Костин, бальнеологическая лечебница работает в рамках ОМС.

- Доступны многие программы реабилитации и лечения. Нужна консультация специалиста — он принимает в лечебнице — или врача поликлиники, — написал Олег Костин.

Бальнеологическая лечебница находится на Большой Затонской, 3, в районе набережной.

Фото из Instagram Олега Костина

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