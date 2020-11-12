В Вольске будут судить упорных, но неудачливых угонщиков и грабителей

В Вольске будут судить двух юных угонщиков и грабителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из них 17 лет, другому — 18.

По версии следствия, в ночь на 29 июля они увидели на улице Звездная ВАЗ-21074. Младший из товарищей разбил камнем боковое стекло со стороны водителя, а второй из злоумышленников сел за руль. Он попытался завести машину, в то время как сообщник толкал ее сзади. Однако покататься им не удалось, поэтому юноши скрылись.

Через некоторое время они вернулись, вновь решив совершить угон, но и снова их ждала неудача.

Юноши оказались настойчивыми — погуляв по городу они в третий раз вернулись к автомобилю, но снова не смогли его угнать.

Впоследствии хозяин машины обратился в полицию.

Эти же парни вечером 24 августа решили раздобыть алкоголь. Они зашли в магазин на улице Комсомольская, и один положил в карман бутылку за 297 рублей, пока приятель прикрывал его от камеры наблюдения и персонала. Однако юных грабителей снова поджидала неудача — кассир подняла тревогу, 17-летнего юношу удалось ненадолго задержать. Он сумел убежать лишь оттолкнув оператора торгового зала.

Вновь последовало заявление в полицию. Вскоре личности злоумышленников были установлены. Свою вину они признали и раскаялись, уголовное дело направлено в суд.

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