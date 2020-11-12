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В Саратове начинаются активные проверки предприятий с низкой зарплатой

Также ведется инвентаризация не поставленных на учет строений
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Роман Бусаргин провел совещание по выявлению теневой занятости

Роман Бусаргин провел совещание по выявлению теневой занятости

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел заседание межведомственной комиссии по борьбе с теневой занятостью.

В своем Instagram он подвел первые итоги: в Саратове легализовали 1 262 работника.

Как отметил председатель правительства, уже на следующей неделе начнутся проверки предприятий с зарплатой ниже МРОТ или средней по отрасли. Особое внимание будет уделено тем фирмам, где трудятся более 50 человек, а также к компаниям, которые получали госконтракты или субсидии по госпрограммам.

- Соответствующие списки правительством региона были предоставлены. Надзорные органы приступили к проверкам, — отметил Бусаргин.

200 организаций уже получили предписания Государственной трудовой инспекции о повышении зарплаты.

Кроме того, сейчас ведется активная инвентаризация имущества. В поселке Шумейка из 120 проверенных домов 12 оказались не оформлены.

- Организована инвентаризация земельных участков, по которым были выданы разрешения на строительство, срок их действия истек, а объекты недвижимости не поставлены на учет, — заявил Роман Бусаргин.

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