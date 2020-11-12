Директор ООО «КВС»: Требуется повышение тарифов на воду в Саратове

Руководство ООО "КВС" считает необходимым повысить тарифы

В Саратове продолжается реализация инвестиционной программы ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, в 2020 году были заменены или капитально отремонтированы 12 км водопроводных сетей.

Работы велись во всех районах, особое внимание уделялось внутридомовым территориям, где фиксируется наибольшая аварийность, что ведет к затоплению подвалов и детских площадок.

Так, за десять месяцев коммунальщики поменяли сети на площади Кирова, улицам Электронная, Краевая, Мелиораторов, Кутякова, Томская, на Крымском проезде и ряде других. Сейчас завершаются работы по перекладке аварийного водовода d300 мм протяженностью 130 метров в поселке Шарковка и водовода d225 мм протяженностью 120 метров по улице Луговая.

За год было переложено 12 км водоводов

- В 2020 году КВС сделан большой акцент на замену внутридворовых коммуникаций, так как высокая аварийность на сетях водоснабжения здесь чаще всего доставляет жителям самые большие неудобства. До начала 2021 года мы, как и планировали, произведем перекладку порядка 30 км водосетей по инвестиционной и производственной программам. Однако, по нашему мнению, и, думаю, жители согласятся, этого объема недостаточно. Для того чтобы значительно сократить количество ежедневных изливов, необходимо в год перекладывать не менее 50–60 км коммуникаций. Предприятие готово к такому объему, но в структуре действующих тарифов средств на капитальный ремонт коммуникаций катастрофически не хватает. Наибольший объем работ КВС производит сегодня хозспособом, без увеличения численности персонала — силами созданных в структуре предприятия специализированных бригад. В этом году мы направили все силы на обучение своих сотрудников из числа работников аварийных служб работе с полиэтиленовыми трубопроводами, но на данный момент — это максимальный объем того, что мы можем сделать. Нужны средства на приобретение новой техники, увеличение персонала, тогда мы сможем побороть аварийность и забыть, что такое отсутствие воды в кране, затопленные улицы, бесконечные вскрышные работы даже там, где только-только появился свежий асфальт. Да, тема роста тарифов всегда болезненна, но, если сегодня не принять единственно верное решение по их повышению, то ситуация с аварийностью в скором будущем может выйти из-под контроля, — отметил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

Сотрудников предприятия обучают работе в полиэтиленовыми трубами

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