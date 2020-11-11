Для борьбы со снегопадами в Саратовской области подготовили тяжелую технику

В Саратовской области тяжелая техника будет расчищать снежные завалы. Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

На базе Саратовской областной службы спасения сформирован отряд тяжелой техники для борьбы со снегопадами.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, такое поручение дал губернатор Валерий Радаев.

Технику будут привлекать для расчистки наиболее сложных снежных завалов. В отряде есть шнекороторные установки на базе Урал-4320, автогрейдеры, бульдозеры ТМ-10, погрузчики фронтальные, а также техника и оборудование для обеспечения работ в условиях ЧС.

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