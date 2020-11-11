Трое убийц из Саратова сели на 16, 17 и 20,5 лет

В Саратове осудили троих мужчин за убийство — 33-летнего и двух 35-летних. Один из них также получил срок за грабеж с применением насилия, угон и пьяное вождение.

- Ранним утром 4 августа 2019 года четверо мужчин пили в заброшенном доме на улице Лебедева-Кумача. Один из них предложил всем присутствующим помянуть его мать, у которой был день памяти. 37-летнему собутыльнику не понравился повод для употребления и он отказался пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Возмущенный 35-летний мужчина схватил топор и ударил несколько раз оппонента по голове, тот упал. После этого 33-летний избил его ногой по лицу, а еще один 35-летний — три раза ножом в спину и один в шею. Однако потерпевший был еще жив и самый младший еще раз ударил его в шею.

Мертвого товарища преступники выбросили в окно с лестничной клетки между третьим и четвертым этажами, а после перенесли в подвал и ушли.

Также один из 35-летних злоумышленников около часа ночи 21 августа 2019 года пил на остановке в поселке Приволжский Энгельсского района. Он увидел рядом девушку, ударил ее ладонью по лицу, из-за чего она упала, а он схватил телефон из ее рук за 11 тыс. рублей. Гражданка пошла в полицию.

На этом злодеяния преступника не закончились. Около шести утра в тот же день на улице Мясокомбинат он решил угнать ВАЗ-21140 знакомого. Соединив провода в замке зажигания, он попытался завести двигатель автомобиля, но сделать этого не смог и скрылся с места происшествия. Увидев, что машину пытались угнать, хозяин пошел в полицию. Правоохранители сняли отпечатки, что в дальнейшем позволило найти преступника.

Однако это не единственный угон в его криминальной карьере. В ночь с 6 на 7 июля пьяный гражданин в гостях у знакомой в одном из сел Энгельсского района незаметно украл ключи от Geely, который принадлежал сестре хозяйки дома и угнал его.

Мужчину остановил экипаж ДПС. Они также установили, что ранее водитель уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

- Раскрытие преступлений стало возможным благодаря грамотной оперативно-розыскной работе, проведенной сотрудниками МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области. Они установили личность напавшего на девушку грабителя. Дальнейшая оперативная работа помогла установить его причастность к насильственной гибели мужчины в Ленинском районе, — отметили в СУ СКР.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к 17 годам, одного из 35-летних посадили на 16 лет, второго — на 20,5 лет. Все отправятся в колонию строгого режима.

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