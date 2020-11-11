Саратовская область будет увеличивать посевы сои

Животноводство является сейчас приоритетным направлением для министерства сельского хозяйства Саратовской области. В том числе и поэтому в регионе будут увеличивать посевы сои. Об этом заявил в ходе своего брифинга 11 ноября министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский.

Сейчас соей занимаются 40 хозяйств, уже 45 тыс. тонн получили. Эта культура востребована — не только на экспорт, но и для внутренней переработки. Сейчас соя — один из приоритетов, так как позволяет обеспечить животноводство белковым кормом. В области и в стране были меры господдержки по возделыванию сои и рапса — 14 млн рублей, уже 12 млн доведены до сельхозтоваропроизводителей, — сказал Ковальский.

Он отметил важность возрождения отечественной селекции. На прошлой неделе институт «Россорго» посещал замминистра сельского хозяйства РФ. И шла речь в том числе о поддержке направлений селекции сои и кукурузы.