В Волжском районе отключили воду до вечера

В Волжском районе Саратова сегодня, 11 ноября, отключили воду.
- Ограничения коснулись улиц Исаева, 28–46а, Покровской, Хрустальной и Самойловской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду подадут ориентировочно в 18:00.
Причиной отключения послужила замена участка трубопровода на Исаева, 32.
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