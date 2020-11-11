Володин призвал решить проблему нехватки соцобъектов в Саратове

Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов призвал чиновников проанализировать микрорайоны города с целью выявления нехватки объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети Instagram его сторонников.

Он пояснил, что в районе улиц Провиантская и Радищева строят здания в 20 этажей, туда заселяются люди, идут в местные поликлиники. Но те рассчитаны на определенное количество человек — возможности не позволяют оказывать помощь. И задал вопрос губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о выдаче разрешений на строительство, но ответа не получил.

- Вы чего там сидите в думе? То водой плескаетесь — дефицит воды, лучше решите проблему водовода в Новоузенске. То кулаками машете — идите на ринг. Нужно принимать ответственные решения, — сказал Вячеслав Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что нужно ставить вопросы с поликлиниками приоритетными, особенно сейчас, во время распространения коронавируса.

А застройщики должны понимать, что возводить здания можно в том случае, если появится социальная инфраструктура.

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