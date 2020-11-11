Пенсионер в Ртищеве на ВАЗе сбил неизвестного пешехода

В Ртищеве Саратовской области вчера утром, 10 ноября, сбили человека.

- Около 07:30 у дома №56 по Железнодорожной улице 71-летний водитель ВАЗ-21043, по предварительным данным, наехал на неизвестного пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали. Его данные устанавливаются.

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