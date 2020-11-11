Пенсионер в Ртищеве на ВАЗе сбил неизвестного пешехода

В Ртищеве Саратовской области вчера утром, 10 ноября, сбили человека.
- Около 07:30 у дома №56 по Железнодорожной улице 71-летний водитель ВАЗ-21043, по предварительным данным, наехал на неизвестного пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего госпитализировали. Его данные устанавливаются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.