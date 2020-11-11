Юный саратовец обокрал москвича в кафе на Чапаева

В полицию Саратова поступило заявление от 34-летнего жителя Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, вечером 27 июня его обокрали в кафе на улице Чапаева.

Злоумышленник присвоил черный кошелек с 4,7 тыс. рублей внутри. Было возбуждено уголовное дело. Удалось задержать 17-летнего безработного, который признался, что уже все потратил.

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