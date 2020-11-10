Председателя правления «НВКбанка» в Саратове отправили под домашний арест

В Саратове под домашний арест отправлен председатель правления АО «НВКбанк» Владимир Кравцев.

Как сообщает пресс-служба Саратовского областного суда, ранее его взяли под стражу, но позже адвокат обжаловал это решение.

Одними из аргументов для смены меры пресечения является желание Владимира Кравцева сотрудничать со следствием, а также отсутствие у него судимостей и положительные характеристики.

Теперь ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, писать и получать письма, использовать интернет и телефонную связь, кроме вызова экстренных служб.

Напомним, в отношении Кравцева расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы он выводил активы банка, тем самым причинив ущерб почти на три млрд рублей.

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