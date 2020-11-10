Лидеры армянских и азербайджанских национально-культурных объединений Саратовской области выступили с обращением

В Саратове обсудили национальный вопрос
Вице-губернатор Саратовской области, руководитель аппарата губернатора Игорь Пивоваров сегодня, 10 ноября, провел встречу с руководителями азербайджанских и армянских национально-культурных организаций.
Встреча была посвящена сохранению мирных взаимоотношений между представителями разных национальностей. Участники единодушно поддержали недопустимость вовлечения молодежи в несанкционированные мероприятия, призывов к участию в сомнительных акциях и распространение фейковых новостей.
Было принято обращение к жителям, которое подписали:
- Президент Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) Гамлет Шароян;
- Председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области» Владимир Мурадов;
- Вице-президент Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) Араик Косян;
- Председатель Совета Саратовской региональной общественной организации «Азербайджанский национальный культурный центр «БИРЛИК» (Единство) Вагиф Мамедов.
- Мы, руководители национально-культурных организаций Саратовской области, выступаем с обращением к жителям региона.
Просим не поддаваться провокациям и призываем представителей молодёжи быть сдержанными, жить в мире и согласии.
Отдельного внимания требует выражение мнения в сети Интернет и в социальных сетях. Будьте сдержанны в своих публикациях и комментариях в сети Интернет. Недопустимо размещать фейковую информацию, доверяйте только достоверным источникам.
Не поддавайтесь провокациям, в непростой период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции недопустимо проводить массовые несанкционированные публичные мероприятия. Все наши совместные действия должны быть направлены на поддержание и сохранение стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения добрососедских отношений между разными народами, проживающими в Саратовской области, — говорится в обращении.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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