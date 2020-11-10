В Вольске женщина через суд выгнала уголовника из своего дома

В Вольске женщина через суд смогла выселить бывшего сожителя из дома.
- Истица зарегистрировала мужчину в своем доме в 2011 году, так как он нуждался в регистрации для трудоустройства. Но с 2012 по 2020 год они вместе не жили, так как ответчик отбывал наказание в местах лишения свободы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
На суде женщина пояснила, что гражданин вернулся и самовольно поселился в жилище. Он лишил ее с детьми возможности пользоваться домом, а общих у них нет.
Суд выслушал аргументы и решил выписать ответчика из дома.
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