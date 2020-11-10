В Саратове иномарка утром сбила пешехода

На Песчано-Уметском тракте в Саратове сегодня утром, 10 ноября, сбили пешехода.

- По предварительным данным, в 07:00 напротив дома №10Б 63-летний водитель Volkswagen на пешеходном переходе наехал на 48-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.

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