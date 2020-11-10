Саратовец проведет два года в колонии за мошенничество с окнами на 91 тыс. рублей

Суд признал 37-летнего саратовца виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в 2018 и 2019 годах мужчина предложил шестерым жителям Заводского района поставить пластиковые окна. Он получил от них 91,9 тыс. рублей, но ничего не сделал, а средства потратил на себя.

Теперь он проведет два года в колонии-поселении и должен возместить причиненный ущерб.

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