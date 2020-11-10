В поселке Ртищевского района парень до смерти забил мужчину за мотоцикл

В Ртищевском районе расследуется дело о жестоком избиении мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области арестован 24-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ставшего причиной смерти человека.

По версии следствия, вечером 24 октября в частном доме поселка Ртищевский собралась компания, в которой находился 31-летний мужчина. Около половины десятого вечера туда же явился 24-летний молодой человек и принялся предъявлять ему претензии. Якобы он не расплатился с ним за купленный мотоцикл. Не желая слушать объяснений, что получит деньги сразу после зарплаты, злоумышленник кинулся на жертву и несколько раз ударил его кулаками и ногой по голове и телу.

По версии следствия, парень бил свою жертву руками и ногами Фото: СУ СКР по Саратовской области

Раненый мужчина к врачам не обращался и умер в своем доме. Его тело было найдено родственниками 2 ноября. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом черепа, кровоизлияние в мозг, тупая травма груд и ушиб легких.

Свою вину молодой человек не признал. Расследование продолжается.

Молодой человек не признал вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

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