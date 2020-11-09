В Солнечном в Саратове поставят новые дорожные знаки

В поселке Солнечный в Саратове поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Об этом стало известно после выездного мониторинга с участием зампреда правительства области Василия Разделкина, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко и специалистов администрации и Госавтоинспекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минтранса, комиссия установила, что знаков нет на Тархова, бульваре Героев Отечества, Панченко, Лисина, Оржевского. Из-за этого водители порой идут на нарушение и создают угрозу ДТП.

Разделкин по итогам заседания поручил администрации и министерству взять на контроль вопрос безопасности и подготовить план-график устранения замечаний.

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