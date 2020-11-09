Гололед в Саратове: ГИБДД просит водителей сменить резину на зимнюю

Водителям советуют сменить резину Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области ожидается резкое понижение температуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в связи с этим на дорогах будет скользко.

Автомобилистов просят своевременно поменять летнюю резину на зимнюю. Кроме того, на дорогах следует неукоснительно соблюдать правила движения: не превышать скорость, отказаться от резких маневров, принимать в расчет состояние дорожного покрытия.

Водители обязаны снижать скорость возле переходов, образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта. Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, убеждаться в отсутствии опасности, а также использовать в одежде световозвращающие элементы.

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