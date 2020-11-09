Житель Саратовской области под надзором совершил четыре преступления

В Ершове Саратовской области будут судить 41-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, ранее неоднократно судимого мужчину обвиняют в двух эпизодах уклонения от административного надзора, публичном оскорблении полицейского при исполнении и краже.

Следствие считает, что в 2018 году гражданину установили надзор. Это обязывало его быть дома с 22:00 до 06:00 каждый день, не уезжать из района без согласования с полицией и два раза в месяц приходить отмечаться.

Однако в феврале 2020 года мужчина уехал на заработки в Астраханскую область, поэтому не пришел в отдел. В марте он вернулся в город, там его уведомили, что за уклонение на него возбудили дело. Несмотря на это, в ма он снова отбыл на заработки и стал фигурантом второго уголовного дела.

Также 6 августа мужчина, выпив с друзьями, гулял по Ершову. На одной из улиц он перешел дорогу в неположенном месте. Его остановил сотрудник ДПС и понял, что нарушитель пьян. Не раздумывая, правоохранитель вызвал ППС. Прибывшие полицейские предложили рецидивисту пройти в отдел для составления административного протокола, а он в ответ обматерил одного из стражей порядка, но в отдел все равно попал.

На этом преступления гражданина не закончились. 26 августа в своем временном жилище мужчина уличил момент, когда домочадцы разойдутся, и украл оставленный без присмотра телефон. Он принадлежал сожителю хозяйки дома.

Мобильник с зарядкой он спрятал неподалеку на улице. Однако владелец техники спохватился и вызвал полицию, злоумышленник во всем признался правоохранителям, когда они потребовали объяснений.

На следствии он во всем сознался. Дело направлено в суд.

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