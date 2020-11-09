В Саратове заболели 400 педагогов

Большая часть школьников вернулась к очному режиму обучения. Вместе с тем введены ограничения в Саратове, Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах, где с 9 ноября для 6–11 классов введено дистанционное обучение. Это необходимо для снижения заболеваемости среди взрослых.

- Мы не говорим о росте заболеваемости детей. А даем возможность педагогам выздороветь.

Младшеклассники продолжают учиться по принципу дошкольных образовательных учреждений. Поясняем, пятые классы сейчас находятся в режиме адаптации. Поэтому они тоже остаются на очном режиме, — пояснила замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

По всем вопросам работы школ можно обращаться на горячую линию 8(8452)49-21-07 – работает круглосуточно, еще два номера — в рабочее время: 49-92-84 и 49-92-85.

Полностью закрыты две школы в области — в селе Кировское Марксовского района и селе Запрудное Питерского района. И еще два класса в школах Марксовского района.

Сейчас нет закрытых детсадов, но десять групп в девяти детсадах приостановили работу.

В 16 учреждений профессионального образования введено дистанционное обучение.

В восьми вузах болеют 218 студентов, 110 групп на дистанционном обучении. Один вуз закрыт полностью со 2 по 15 ноября — РАНХиГС.

С 9 ноября в СГУ также объявлено дистанционное обучение для 60% занятий.

В СГАУ на дистанционное обучение переведен один факультет, но по заболеванию ОРВИ, а не коронавирусом.

Лариса Ревуцкая, председатель комитета образования Саратова заметила, что перевод на дистанционное обучение – временная мера. Сейчас в городе болеют почти 400 педагогов.

Представительница Энгельсского района Раиса Косенко заявила, что в районе болеют 224 сотрудника школ (7%).

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