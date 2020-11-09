В Заводском районе родилась тройня мальчиков

Фото из Инстаграм областного Управления по делам ЗАГС
В Заводском районе Саратова родилась тройня.
Как сообщило областное Управление по делам ЗАГС в своем Инстаграм, сразу трое малышей появились в молодой семье. Мальчиков назвали Кирилл, Тимофей и Семен.
Также в Балакове родилась пара двойняшек.
Всего за неделю в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова зарегистрировали 193 новорожденных — 111 мальчиков и 82 девочки. Некоторых из них назвали редкими именами: Алекса, Оливия, Демьян, Матрёна.
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