В Саратове от коронавируса умерла 50-летняя женщина

В Саратовской области уже 173 смерти от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончался еще один человек.
Пациентке было 50 лет. Она госпитализирована с пневмонией в реанимацию, впоследствии переведена на ИВЛ, но через пять дней скончалась от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Из сопутствующих патологий: артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, вентральная грыжа.
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