Студенты СГУ переведены на дистанционное обучение

Студентов Саратовского государственного научно-исследовательского университета перевели на дистанционное обучение.
Как сообщили «КП-Саратов» в СГУ, соответствующий приказ подписан ректором 6 ноября.
Согласно документу, на дистанционное обучение должны быть переведены не менее 60% лекций. Очно будут идти только пары, которые невозможно провести удаленно, например, лабораторные занятия.
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