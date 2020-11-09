Студенты СГУ переведены на дистанционное обучение

Студентов Саратовского государственного научно-исследовательского университета перевели на дистанционное обучение.

Как сообщили «КП-Саратов» в СГУ, соответствующий приказ подписан ректором 6 ноября.

Согласно документу, на дистанционное обучение должны быть переведены не менее 60% лекций. Очно будут идти только пары, которые невозможно провести удаленно, например, лабораторные занятия.

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