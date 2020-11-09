Мужчина в Саратове забрал из магазина куртку с 20 тыс. рублей в кармане

В Заводском районе Саратова полиция разыскала подозреваемого в ограблении.

- Вечером 7 ноября в отдел с заявлением обратилась 50-летняя женщина. В 18:30 5 числа в торговом зале магазина на улице Огородная кто-то открыто похитил куртку, в кармане которой было 20 тыс. рублей и телефон Samsung за 12 тыс., — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и задержала 30-летнего безработного, ранее привлекавшегося за грабеж и наркопреступление.

Мужчина признался в преступлении и отдал куртку. Ему выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.