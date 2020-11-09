Дмитрий Аяцков отмечает 70-летие

Дмитрий Аяцков Фото: Екатерина Семенова

Дмитрий Аяцков, бывший губернатор Саратовской области, отмечает 9 ноября день рождения.

Он родился в селе Столыпино Балтайского района (ранее оно называлось Калинино) в 1950 году и сегодня у него 70-летний юбилей.

Дмитрий Аяцков имеет два высших образования. Он закончил Саратовский сельскохозяйственный институт и Московский кооперативный институт. Трудовую деятельность начинал механизатором в колхозе, но впоследствии построил карьеру чиновника: был главой в администрации Саратова, вошел в Совет Федерации.

С 1 сентября 1996 по 2 апреля 2005 годов был губернатором Саратовской области. После этого работал в администрации президента России, став помощников главы.

Ныне является президентом Саратовского государственного технического университета.

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