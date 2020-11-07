Два ВАЗа не поделили трассу под Саратовом

Два автомобиля столкнулись на трассе в Ивантеевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 6 ноября на трассе Самара — Волгоград в Ивантеевском районе Саратовской области столкнулись два ВАЗа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в аварии пострадали оба водителя, но госпитализация им не потребовалась.
По предварительной версии, 24-летний водитель ВАЗ-11183 попытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и там столкнулся с ВАЗ-21120, которым управлял 28-летний мужчина.
Оба водителя получили травмы
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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