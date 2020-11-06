В Саратове пройдут субботние ярмарки на пяти площадках Фото: Ольга Симонова

В Саратове завтра, 7 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

- На рынках в поселках Юбилейный и Комсомольский, в «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская и на Московском шоссе, 61 в Елшанке будут продавать мясо, молоко и молочные продукты, овощи, яйца и многое другое, — рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве сельского хозяйства.

Ярмарки откроются в восемь утра и закроются в 16:00.

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