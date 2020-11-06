Служебные собаки саратовской полиции помогли раскрыть более 100 преступлений

Саратовские кинологи показали мастерство своих подопечных Фото: УМВД по Саратову

Саратовские кинологи провели показательные выступления. Мероприятие состоялось в Центре кинологической службы УМВД города, который празднует три года со дня основания.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, сейчас там несут службу более 65 собак: среди них ротвейлеры, лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки, а также другие породы. Они не только помогают находить преступников, но и охраняют общественный порядок.

В кинологической службе работают более 65 собак разных пород Фото: УМВД по Саратову

С наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел своих коллег поздравил начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Он пожелал им безупречной службы и успехов в работе.

Андрей Чепурной поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником Фото: УМВД по Саратову

Во время выступления собаки проявили себя с лучшей стороны — неукоснительно соблюдали команды и демонстрировали полное подчинение кинологам. Зрители смогли понаблюдать, как ведется поиск предметов, взрывчатки, оружия и наркотиков, обыск, конвоирование задержанных, прохождение полосы препятствий.

Собаки продемонстрировали захват задержанного Фото: УМВД по Саратову

Справка: За 2020 год специалистами-кинологами ЦКС УМВД России по Саратову осуществлено свыше тысячи выездов, с применением служебных собак раскрыто более 100 преступлений. Кинологические расчеты успешно привлекаются к охране правопорядка при подготовке и проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и международных мероприятий.

Особый навык - поиск предметов и оружия Фото: УМВД по Саратову

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