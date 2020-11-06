В Саратове построят дорогу-дублер Усть-Курдюмского шоссе

Николай Панков обсудил дорожные проблемы Волжского района Саратова Фото: Александр Уриевский

Николай Панков, депутат Государственной думы России, организовал в Саратове встречу жителей с чиновниками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на ней обсуждались наиболее актуальные проблемы жителей поселков в Волжском районе.

Одной из тем стала необходимость в дороге-дублере для Усть-Курдюмского шоссе, где постоянно возникают пробки. И. о. главы администрации Саратова Максим Сиденко рассказал, что в следующем году запланировано начать ее проектирование.

При этом, по словам Сиденко, также планируется расширить проезжую часть шоссе. Николай Панков заметил, что это хотели сделать уже в 2020 году, но отложили, поэтому вновь отодвигать сроки уже нельзя.

Кроме того, он напомнил о грунтовых дорогах в Саратове, о которых шла речь на одной из встреч председателя Госдумы Вячеслава Володина с жителями поселка Жасминный в Ленинском районе. Таких в городе около 700.

- Их мэрия традиционно не хочет брать на баланс, чтобы не ремонтировать. Сейчас принято решение, что город все-таки займется этим, — сказал Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.