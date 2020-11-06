Арбитражному суду Саратовской области требуются двое судей

В Арбитражном суде Саратовской области открыты две вакансии судей.

Об этом сообщается на сайте ККС региона.

Документы и заявления можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:45 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: Саратов, улица Мичурина 85, 2 этаж, комната 214А. Телефон: 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.

Последний день подачи документов — 4 декабря 2020 года.

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