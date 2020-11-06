Под Энгельсом полыхали две иномарки

Сегодня, 6 ноября, в 3:58 пятеро пожарных и одна единица техники выехали тушить две иномарки в поселок Приволжский.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхала Honda и BMW.
Первая машина сгорела вся, вторая частично.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, причина ЧП выясняется.
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