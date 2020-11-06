УК в Энгельсе пытается переложить на жителей 700 тыс. рублей долга

Жители домов на улице Гагарина в Энгельсе пытаются с весны добиться горячей воды от своей управляющей компании. Как сообщили они в группе «Энгельс онлайн», горячей воды нет с мая, несмотря на собственную котельную.

Многоквартирными домами №7, 9, 11 по улице Гагарина управляет ООО «Звездный». По мнению жильцов, управляющая компания планирует расплатиться по долгам, перекинув их на жителей, многим из которых пришли платежки на сумму от восьми до 80 тыс. рублей.

В Госжилинспекции пояснили, что в адрес ООО «Звездный» в октябре были направлены несколько предостережений о недопустимости нарушений при начислении платежей, включая перерасчет, выполненный за период с 2016 года, когда домами управляла другая организация.

Общая сумма долгов УК за выявленные нарушения составила 700 тыс. рублей. Есть решение суда, но оно пока не исполнено.

В службе судебных приставов пояснили «КП-Саратов», что для ответа им требуется официальный запрос по данной ситуации, чтобы они могли подготовить ответ в течение семи дней.

- Ноябрь месяц, вода из крана идет настолько ледяная, что отмерзают руки. Постоянно на плите греется бак с водой. Это уже просто невозможно... — тем временем сообщила жительница дома Олеся Гулай.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.